В пикантном топе и очках от солнца: Кендалл Дженнер запечатлели папарацци в Лос-Анджелесе
30-летняя модель Кендалл Дженнер попала под прицел фотографов на улицах Лос-Анджелесе.
Девушка садилась в свой огромный автомобиль, когда ее запечатлели папарацци, но Кендалл сделала вид, что даже не заметила, что ее фотографируют.
Модель была одета в топ, подчеркивающий ее декольте, а сверху на ней было серое обтягивающее болеро. Волосы она собрала в тугой низкий пучок, расчесав их предварительно по пробору и надела очки от солнца, которые также закрывали ее глаза от вспышек фотокамер.
Ранее модель показывала, как она отдыхает на тропическом острове и позировала на пляже полностью обнаженной.