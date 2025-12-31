В пикантном топе и очках от солнца: Кендалл Дженнер запечатлели папарацци в Лос-Анджелесе

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Девушка садилась в свой огромный автомобиль, когда ее запечатлели папарацци, но Кендалл сделала вид, что даже не заметила, что ее фотографируют.

Модель была одета в топ, подчеркивающий ее декольте, а сверху на ней было серое обтягивающее болеро. Волосы она собрала в тугой низкий пучок, расчесав их предварительно по пробору и надела очки от солнца, которые также закрывали ее глаза от вспышек фотокамер.

Ранее модель показывала, как она отдыхает на тропическом острове и позировала на пляже полностью обнаженной.

