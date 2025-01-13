В пикантном топе и со "стальной" сумкой: Изабель Гулар подчеркнула фигуру эффектным нарядом

40-летняя бразильская топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Изабель Гулар – улетела со своим женихом – 33-летним немецким футболистом Кевином Траппом – праздновать новогодние праздники на популярный среди селебрити остров Сент-Барт, откуда каждый день публикует фото и демонстрирует свои красивые луки.

instagram.com/izabelgoulart

instagram.com/izabelgoulart

На новых фото модель позирует в белом костюме от David Koma, который состоит из асимметричного топа и длинной юбки. Свой эффектный образ Изабель дополнила "стальными" аксессуарами – серьгами, браслетам разной толщины на обоих руках и сумкой-хобо. Волосы девушка собрала в высокий хвост.

instagram.com/izabelgoulart

instagram.com/izabelgoulart

Гулар находится в отличной физической форме, которую она поддерживает благодаря регулярным занятиям спортом.

instagram.com/izabelgoulart

instagram.com/izabelgoulart

instagram.com/izabelgoulart

Ранее, напомним, топ-модель Изабель Гулар продемонстрировала пикантный образ. Она надела платье без нижнего белья под ним.

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