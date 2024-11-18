В пикантном топе и юбке с разрезом: Айрис Лоу попала под прицел папарацци на Манхэттене

Дочь Джула Лоу запечатлели в районе Челси на Манхэттене. Девушка была одета в пикантный топ, подчеркивающий ее формы и юбку с высоким разрезом. Она дополнила лук красным тонким поясом на талии, надел красные носки и обула серебристые кроссовки от Adidas.

Айрис Лоу / Фото: Getty Images

У Айрис была стильная укладка и насыщенный макияж на лице, который она подчеркнула пышные ресницы и пухлые губы. Также модель надела серьги-висюльки, кольцо, несколько браслетов на запястья и на плече у нее висела сумка.

Ранее мы показывали, какой пикантный лук выбрала Лоу для выхода на красную дорожку, когда посетила вечеринку Vanity Fair.

Айрис Лоу / Фото: Getty Images

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