Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В пикантном топе и юбке с разрезом: Айрис Лоу попала под прицел папарацци на Манхэттене

В пикантном топе и юбке с разрезом: Айрис Лоу попала под прицел папарацци на Манхэттене

Айрис Лоу / Фото: Getty Images

24-летняя британская модель Айрис Лоу попала под прицел папарацци в Нью-Йорке.

Дочь Джула Лоу запечатлели в районе Челси на Манхэттене. Девушка была одета в пикантный топ, подчеркивающий ее формы и юбку с высоким разрезом. Она дополнила лук красным тонким поясом на талии, надел красные носки и обула серебристые кроссовки от Adidas.

Айрис Лоу / © Getty Images
Айрис Лоу / Фото: Getty Images

У Айрис была стильная укладка и насыщенный макияж на лице, который она подчеркнула пышные ресницы и пухлые губы. Также модель надела серьги-висюльки, кольцо, несколько браслетов на запястья и на плече у нее висела сумка.

Ранее мы показывали, какой пикантный лук выбрала Лоу для выхода на красную дорожку, когда посетила вечеринку Vanity Fair.

Айрис Лоу / © Getty Images
Айрис Лоу / Фото: Getty Images

Читайте также:

Жена Мирошниченко растрогала позитивными изменениями дочери, которую они удочерили этим летом

Жена Мирошниченко растрогала позитивными изменениями дочери, которую они удочерили этим летом

Похожие темы:

Следующая публикация