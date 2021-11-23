В пикантном топе со стразами: Жизель Оливейра похвасталась образом

28-летняя модель не перестает удивлять луками.

Бразильская красотка Жизель Оливейра поделилась в Instagram новым образом, который просто сбивает с ног. На фото девушка позировала в эффектном кроп-топе со стразами от бренда Revolve, амбассадором которого она является.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Топ еле прикрывал грудь девушки, а сочетала она его с точно таким же чокером (напоминающим нам тот, который когда-то носила Пэрис Хилтон) и белыми джинсами с высокой посадкой. Образ дополнили макияж и прическа "конский хвост".

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

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