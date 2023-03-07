В пикнатном платье и со сломанным ногтем: сестра Майли Сайрус посетила показ Stella McCartney

23-летняя сестра певицы Майли Сайрус любит эпатировать. Выходя в светское общество, звезда выбирает такие наряды, чтобы подчеркнуть все стороны своей фигуры.

Недавно Ноа Сайрус стала гостьей показа Stella McCartney на Неделе моды в Париже. Девушка приехала на модное шоу в обтягивающем ее фигуру макси-платье, которое, естественно, надела без бюстгальтера.

Ноа Сайрус / Фото: Associated Press

Ноа Сайрус / Фото: Associated Press

Сквозь тонкую ткань наряда просвечивались соски 23-летней актрисы. И перед камерами девушка позировала, выгибаясь так, чтобы выглядеть максимально сексуально. Ноа распустила длинные черные волосы, расчесав их по пробору, сделала макияж "без макияжа" и выбелила брови.

Ноа Сайрус / Фото: Associated Press

Странно, что стараясь так выделиться, Сайрус не обратила внимания на свой маникюр. Один ее ноготь был сломан под корень. Но, видимо, Ноа думала, что этого никто не заметит и поэтому не пошла к мастеру исправить недостаток.

Ноа Сайрус / Фото: Associated Press

Ноа Сайрус / Фото: Getty Images

Напомним, на показе Valentino 27-летняя актриса Флоренс Пью привлекла внимание фотографов, когда пришла на модное шоу в прозрачной юбке.

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