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В питоновом бикини: британская телезвезда похвасталась сексуальными формами

В питоновом бикини: британская телезвезда похвасталась сексуальными формами

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В питоновом бикини: британская телезвезда похвасталась сексуальными формами

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри в очередной раз продемонстрировала фолловерам свою соблазнительную фигуру.

Звезда реалити-шоу "Джорди Шор" и телеведущая - Хлоя Ферри – опубликовала в Instagram новое пикантное селфи.

На нем девушка позирует перед зеркалом в черном питоновом бикини, которое идеально сидит на ее сексуальных формах. Хлоя похвасталась не только своими формами, но и пирсингом в пупке и небольшой татуировкой под грудью. 

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

Волосы она распустила и, как всегда, сделала насыщенный макияж. На руках у нее были золотые украшения и темно-бордовый маникюр.

Ранее Ферри продемонстрировала фигуру в оранжево-синем миниатюрном купальнике, который едва ли прикрывал ее пикантные места.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри
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