В питоновом бикини и ковбойской шляпе: Ким Кардашьян похвасталась пышной грудью

Звезда отправилась на отдых в компании своих сестер.

Звезда реалити-шоу, бизнесвумен и инфлуэнсер - Ким Кардашьян – в компании сестер Кортни и Хлое – отправилась в небольшой отпуск на популярные среди селебрити острова в Карибском море - Теркс и Кайкос.

Пляжными фото звезда уже поделилась в Instagram. Она примерила комплект от Miu Miu, состоящий из белого топа и обтягивающей юбки.

А также похвасталась пышным бюстом в питоновом бикини от своего бренда Skims. Пляжный лук Ким дополняли ковбойская шляпа и две подвески с крестами.

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"Это не Техас. Это Теркс", - подписала фото Кардашьян.

Напомним, ранее Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом, который скончался в 2003 году.

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