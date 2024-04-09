В питоновом бикини и ковбойской шляпе: Ким Кардашьян похвасталась пышной грудью

Звезда отправилась на отдых в компании своих сестер.
Звезда реалити-шоу, бизнесвумен и инфлуэнсер - Ким Кардашьян – в компании сестер Кортни и Хлое – отправилась в небольшой отпуск на популярные среди селебрити острова в Карибском море - Теркс и Кайкос.
Пляжными фото звезда уже поделилась в Instagram. Она примерила комплект от Miu Miu, состоящий из белого топа и обтягивающей юбки.
А также похвасталась пышным бюстом в питоновом бикини от своего бренда Skims. Пляжный лук Ким дополняли ковбойская шляпа и две подвески с крестами.
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"Это не Техас. Это Теркс", - подписала фото Кардашьян.
Напомним, ранее Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом, который скончался в 2003 году.
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