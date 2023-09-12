В питоновом длинном плаще: роскошная Ким Кардашьян под прицелом папарацци

Она выбрала интересный и яркий плащ и сходила в ресторан Sartiano's с подругой.
Звезда реалити и дива Instagram - Ким Кардашьян - неожиданно появилась в Нью-Йорке. Ее сфотографировали в центре города, когда она выходила со своего автомобиля и в сопровождении охраны направлялась в ресторн, чтобы поужинать с подругой Ники Хилтон.
Ким была одета в стильный осенний образ, поскольку сочетала длинное кожаное пальто в питоновый принт винного оттенка от Balenciaga. Также она надела остроносые сапоги на каблуках, сделала яркий любимый макияж в коричневой гамме и длинный маникюр.
Волосы звезда просто распустила и немного накрутила, чтобы создавался эффект, как после распущенной косы.
Напомним, что недавно Кардашьян снялась в сериале "Американская история ужасов" вместе с Эммой Робертс и Карой Делевинь. Недавно телеканал FX выпустил первый трейлер к 12 сезону сериала, который получил название "Деликатный" и основан на новом романе Даниэль Валентайн "Деликатное состояние".
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