В питоновом костюме и на шпильках: Эшли Робертс в стильном луке попала под прицел папарацци

Радиоведущая и экс-участница The Pussycat Dolls выбрала для своего аутфита на работу наряд со змеиным принтом.

Эшли Робертс попала в объективы папарацци, когда вышла из офиса в Лондоне, где она ведет утреннее шоу на студии Heart Breakfast Radio Studios.

Звезда, как всегда, выглядела стильно. На ней был костюм с питоновым принтом, состоявший из рубашки и широких брюк. Сверху она надела черное пальто и надела черные лакированные остроносые туфли на шпильках.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Аутфит Эшли дополнила любимой черной сумочкой из крокодиловой кожи. Волосы она собрала в хвост, надела на лицо солнцезащитные очки в черепаховой оправе, а уши украсила элегантными серьгами.

Напомним, Эшли Робертс без бюстгальтера блеснула сосками по дороге с работы.

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