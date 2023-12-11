В питоновом костюме и золоте: главный герой фильма "Вонка" Тимоти Шаламе на премьере в Калифорнии

Тимоти Шаламе посетил премьеру семейного фэнтези "Вонка", состоявшуюся в театре Regency Village Theatre в Вествуде, Калифорния. В этом фильме актер сыграл главную роль.

Перед фотокамерами Тимоти предстал в стильном кожаном луке от бренда Tom Ford. На нем был темный питоновый пиджак и такие же брюки, которые он скомбинировал с черной футболкой и черными питоновыми туфлями.

Тимоти Шаламе / Фото: Associated Press

Свой аутфит Шаламе дополнил золотыми украшениями на руки – браслетом и перстнями, а также фирменными кудрями.

Тимоти Шаламе / Фото: Associated Press

Тимоти позировал фотографам, демонстрируя свою очаровательную улыбку. Затем к нему присоединились коллеги по ленте.

Тимоти Шаламе с коллегами / Фото: Associated Press

О фильме:

Режиссером ленты "Вонка" является Пол Кинг. Он также является соавтором сценария вместе с Саймоном Фарнеби. В основу сюжета лег популярный детский роман "Чарли и шоколадная фабрика", написанный Роальдом Далем в 1964 году.

Это история о том, как Вилли Вонка стал известным изобретателем и шоколатье в мире сладостей. На собственном примере он доказывает, что лучшие вещи в жизни начинаются с мечты.

На украинские экраны фильм выйдет 14 декабря.

Напомним, на премьере "Вонки" в Париже Тимоти Шаламе появился в гламурном образе от бренда Tom Ford. На нем был серебряный топ, состоявший из тонких нитей, черные брюки со стрелками и черные кожаные туфли.

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