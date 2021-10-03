В питоновом купальнике: участница "Холостяка-11" продемонстрировала стройную фигуру и сексуальное декольте

Красотка похвасталась подтянутым телом и поделилась полезными советами, которые помогут почувствовать себя счастливым.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" - Александра Миколюк, опубликовала в Instagram видео с отдыха.

На нем красотка предстала в стильном слитном купальнике с питоновым принтом и тонким пояском на талии. На запястье у нее был золотой браслет.

Саша ставит телефон и грациозно идет купаться в океан.

Она продемонстрировала перед камерой сексуальное декольте, стройную фигуру и упругие ягодицы.

В подписи к снимку Миколюк поделилась полезными советами. Именно эти пункты делают успешные и счастливые люди каждое утро:

1.Начни свой день с контроля. Вставайте как только вы услышите первый звон будильника.

Мы обретаем великую силу начиная свой день упорядоченно, особенно, принимая первое решение за день.

2.Медитируй. Как правило, еще до восхода солнца, я посвящаю себя чему-то гораздо большему, чем я.

3.Выполнять самонастройку. Привет, Тони Роббинс. Проникаемся и впитываем. "Если у вас нет 10-то минут на самонастройку, то у вас нет жизни". Позаботьтесь о своем настроении на весь день, а также, о важности своих приоритетов с утра. 3 минуты - практика благодарения. Начните с 3-х основных вещей, чтобы не растеряться. Выделите минуте на каждую. Продолжите прокручиванием приоритетов в вашей голове на ближайший год.

4.Зарядка. Побеждай в войне против себя. Так уж вышло, что я отчаянно борюсь с болью в спине на протяжении последних четырех лет. К утренней разминке меня приучила именно эта история. Не сделав зарядку в течение 15-ти минут с утра, я понимаю, что мой день пройдет в муках. Вам этого не желаю, поэтому начните заботиться о себе как можно раньше.

5.Я не беру телефон в руки, пока не выполню все вышеупомянутые ритуалы для собственного хорошего настроения и душевного равновесия на протяжении дня".

Ранее Александра похвасталась нежным луком на пляже. Она примерила мини-платье с синим цветочным принтом и пикантным вырезом.

Александра Миколюк/Instagram manchkina5

Александра Миколюк/Instagram manchkina5

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