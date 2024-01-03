В питоновом мини и золотых босоножках: американская актриса в эффектном луке появилась на улицах Лос-Анджелеса

Кристина Милиан выбрала для своего выхода красный кожаный костюм.

Американская актриса и певица Кристина Милиан попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса.

Девушка выглядела эффектно. Она была одета в красный питоновый наряд, состоявший из жакета на молнии и мини-юбке, идеально подчеркнувшей ее стройные ноги.

Кристина Милиан / Фото: Getty Images

Аутфит Кристина дополнила золотыми босоножками с цепочками и черным клатчем с золотистой змеей. Объемная прическа с локонами, легкий макияж с нежно-розовой помадой и красный маникюр завершили образ Милиан.

Напомним, одна из самых влиятельных модниц мира Мандана Болурчи появилась на улицах Беверли-Хиллз в розовом коротком наряде с разрезами на талии.

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