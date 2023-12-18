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В питоновом мини-платье с вырезами: стройная звезда реалити в эффектном луке сходила на вечеринку

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
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Время на прочтение
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В питоновом мини-платье с вырезами: стройная звезда реалити в эффектном луке сходила на вечеринку

Эмма Эрнан / Фото: Getty Images

Эмма Эрнан коротким нарядом подчеркнула стройную фигуру и ноги.

Звезда американского реалити-шоу для Netflix – Selling Sunset – Эмма Эрнан попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса. Она шла на вечеринку в один из заведений города.

Блондинка, как всегда, выглядела эффектно. На ней было обтягивающее мини-платье с питоновым принтом и соблазнительными вырезами в зоне декольте и на животе. Наряд идеально подчеркнул подтянутую и сексуальную фигуру, а также стройные ноги Эммы.

Эмма Эрнан / © Getty Images
Эмма Эрнан / Фото: Getty Images

Аутфит красавица дополнила черными кожаными сапогами на каблуках и черной сумочкой на серебряной широкой цепочке.

Эрнан сделала укладку с локонами, макияж с розовой помадой и пышными ресницами, большими серьгами-кольцами и французским маникюром.

Напомним, ранее Эмма Эрнан в джинсовом купальнике повеселилась на девичнике подруги.

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Дата публикации
Просмотры
164
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