В питоновом мини-платье с вырезами: стройная звезда реалити в эффектном луке сходила на вечеринку

Звезда американского реалити-шоу для Netflix – Selling Sunset – Эмма Эрнан попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса. Она шла на вечеринку в один из заведений города.

Блондинка, как всегда, выглядела эффектно. На ней было обтягивающее мини-платье с питоновым принтом и соблазнительными вырезами в зоне декольте и на животе. Наряд идеально подчеркнул подтянутую и сексуальную фигуру, а также стройные ноги Эммы.

Эмма Эрнан / Фото: Getty Images

Аутфит красавица дополнила черными кожаными сапогами на каблуках и черной сумочкой на серебряной широкой цепочке.

Эрнан сделала укладку с локонами, макияж с розовой помадой и пышными ресницами, большими серьгами-кольцами и французским маникюром.

Напомним, ранее Эмма Эрнан в джинсовом купальнике повеселилась на девичнике подруги.

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