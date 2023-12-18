В питоновом мини-платье с вырезами: стройная звезда реалити в эффектном луке сходила на вечеринку

Эмма Эрнан коротким нарядом подчеркнула стройную фигуру и ноги.
Звезда американского реалити-шоу для Netflix – Selling Sunset – Эмма Эрнан попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса. Она шла на вечеринку в один из заведений города.
Блондинка, как всегда, выглядела эффектно. На ней было обтягивающее мини-платье с питоновым принтом и соблазнительными вырезами в зоне декольте и на животе. Наряд идеально подчеркнул подтянутую и сексуальную фигуру, а также стройные ноги Эммы.
Аутфит красавица дополнила черными кожаными сапогами на каблуках и черной сумочкой на серебряной широкой цепочке.
Эрнан сделала укладку с локонами, макияж с розовой помадой и пышными ресницами, большими серьгами-кольцами и французским маникюром.
Напомним, ранее Эмма Эрнан в джинсовом купальнике повеселилась на девичнике подруги.
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