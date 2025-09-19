В питоновом плаще и мини-юбке: Виктория Бекхэм сверкнула стройными ногами

Виктория Бекхэм в Elle USA

51-летняя Виктория Бекхэм — дизайнер и бывшая участница британской группы Spice Girls — стала главной звездой октябрьского номера журнала Elle USA. На обложке глянца она появилась в питоновом плаще винного оттенка от Tom Ford и плотных капроновых колготках в тон.

Также она примерила и другие стильные образы: «рваный» кожаный тренч от Loewe, прозрачное платье, расшитое брошами, от Dolce & Gabbana, пестрое платье от Saint Laurent, пальто с мехом от Alaïa, а также, конечно, и одежду своего бренда Victoria Beckham.

В интервью журналу Виктория рассказала о карьере, семье и муже, а также о трехсерийном документальном фильме о ней на Netflix, премьера которого состоится 9 октября.

«Он верил в меня, когда многие не верили. Он инвестировал в меня. Порой я становился посмешищем, люди не воспринимали мой бизнес всерьёз, но он всегда верил в меня», — сказала дизайнер о муже Дэвиде.

«Я читала эти истории и видела фотографии, где я выглядела довольно ворчливой. Но внутри меня совсем другой человек. Думаю, это еще одна причина, по которой Дэвид так хотел, чтобы я сняла документальный фильм, чтобы показать это. Ведь я давно перестала беспокоиться о том, что обо мне подумают люди. Но мне нравится использовать социальные сети, чтобы развлечься, а также чтобы рассказать о своем бренде», — сказала Виктория, вспоминая фото и видео, на которых она никогда не улыбалась и казалась холодной.

Ранее, напомним, Виктория показала, как проводит отпуск с семьей. Бекхэмы путешествовали вдоль побережья Средиземного моря на яхте, делая остановки в ресторанах и наслаждаясь летним отпуском.