Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян вместе со своими коллегами — Теяной Тейлор, Сарой Полсон, Ниси Нешей и Наоми Уоттс — презентовала в Лондоне новый юридический драматический сериал «Все честно» (All’s Fair).

Тейяна Тейлор, Сара Полсон, Ким Кардашьян, Ниси Нэш и Наоми Уоттс / © Associated Press

Для этой премьеры звезда реалити выбрала эффектный образ в стиле готического гламура. На ней был ансамбль от турецкого дизайнера Дилары Финдикоглу. Кстати, в этом платье продефилировала Наоми Кэмпбелл на показе весенне-летней коллекции 2026 бренда Dilara Findikoglu на Неделе моды в Лондоне.

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким была одета в кожаное корсетное платье миди с питоновым тиснением, интересным лифом с ремешками и узкими бретельками и шнуровкой сзади. Лук она дополнила черной драматической накидкой с кружевом и черной вышивкой и черными лакированными остроносыми сапогами.

Ким Кардашьян / © Associated Press

На шее у Ким было множество серебряных цепей с большим крестом и маленькими саблями. Она сделала черный маникюр, собрала волосы в гладкий пучок с тонкими косичками и сделала макияж с черными стрелками, розовыми румянами и бежевой помадой.

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Поддержать Ким пришла ее мама Крис Дженнер, которая позировала в черном наряде с белым акцентом.

Крис Дженнер и Ким Кардашьян / © Associated Press

Напомним, Ким Кардашян на премьере сериала в Париже сияла в винтажном платье ледяно-голубого цвета от бренда Christian Dior из коллекции прет-а-порте сезона весна/лето 2000.