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- Шоу-бизнес
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В питоновом платье с обнаженной спиной: эффектная Рита Ора позировала на благотворительном вечере
Певица подчеркнула свою стройную фигуру кожаным нарядом от Gucci.
Рита Ора посетила ежегодный благотворительный вечер Caring for Women Dinner, организованный Фондом Kering. На мероприятии певица появилась в эффектном образе total black.
Для своего выхода звезда выбрала черное макси-платье из кожи питона на тонких бретельках от Gucci. Наряд имел приталенный силуэт, V-образное декольте и глянцевую фактуру.
Особенно эффектно платье смотрелось сзади, ведь оно было украшено очень глубоким вырезом, который полностью обнажал спину Риты и привлекал внимание к ее многочисленным татуировкам. Сзади на юбке также был высокий разрез.
Певица дополнила свой наряд черными туфлями на высоких каблуках, бриллиантовыми серьгами, браслетом и кольцами.
Ора гладко причесала волосы и собрала их в высокий пучок, украшенный светлой косой. Она нанесла насыщенный макияж смоки-айс, а губы подчеркнула нюдово-коричневой помадой. Завершил образ светлый маникюр.
Напомним, Рита Ора в прозрачном корсетном платье сияла на премьере фильма в Лос-Анджелесе.