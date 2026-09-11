В питоновом платье с обнаженной спиной: эффектная Рита Ора позировала на благотворительном вечере

Рита Ора / © Associated Press

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Рита Ора посетила ежегодный благотворительный вечер Caring for Women Dinner, организованный Фондом Kering. На мероприятии певица появилась в эффектном образе total black.

Для своего выхода звезда выбрала черное макси-платье из кожи питона на тонких бретельках от Gucci. Наряд имел приталенный силуэт, V-образное декольте и глянцевую фактуру.

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Рита Ора / © Associated Press

Особенно эффектно платье смотрелось сзади, ведь оно было украшено очень глубоким вырезом, который полностью обнажал спину Риты и привлекал внимание к ее многочисленным татуировкам. Сзади на юбке также был высокий разрез.

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Рита Ора / © Associated Press

Певица дополнила свой наряд черными туфлями на высоких каблуках, бриллиантовыми серьгами, браслетом и кольцами.

Рита Ора / © Associated Press

Ора гладко причесала волосы и собрала их в высокий пучок, украшенный светлой косой. Она нанесла насыщенный макияж смоки-айс, а губы подчеркнула нюдово-коричневой помадой. Завершил образ светлый маникюр.

Рита Ора / © Associated Press

Напомним, Рита Ора в прозрачном корсетном платье сияла на премьере фильма в Лос-Анджелесе.

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