В питоновом платье с пикантным декольте: Майли Сайрус продемонстрировала кокетливый образ

Майли Сайрус / © Getty Images

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Майли Сайрус присутствовала на мероприятии Spotify в артхаусном театре Metrograph в Нью-Йорке, посвященном ее девятому студийному альбому «Something Beautiful», премьера которого состоится 30 мая.

Артистка предстала в кокетливом образе. На ней было питоновое платье миди с пикантным декольте со шнуровкой из осенней коллекции 2025 года французского бренда Ludovic de Saint Sernin. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру Сайрус.

© Getty Images

У Майли была прическа с кудрями, макияж в нежных оттенках и нюдовый маникюр.

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Напомним, на Met Gala Майли Сайрус появилась в образе total black от Alaia. На ней был кроп-топ из крокодиловой кожи с длинными рукавами и юбки со шлейфом.

© Associated Press