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- Шоу-бизнес
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В питоновом платье с пикантным декольте: Майли Сайрус продемонстрировала кокетливый образ
Певица надела на мероприятие наряд с анималистическим принтом от бренда Ludovic de Saint Sernin.
Майли Сайрус присутствовала на мероприятии Spotify в артхаусном театре Metrograph в Нью-Йорке, посвященном ее девятому студийному альбому «Something Beautiful», премьера которого состоится 30 мая.
Артистка предстала в кокетливом образе. На ней было питоновое платье миди с пикантным декольте со шнуровкой из осенней коллекции 2025 года французского бренда Ludovic de Saint Sernin. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру Сайрус.
У Майли была прическа с кудрями, макияж в нежных оттенках и нюдовый маникюр.
Напомним, на Met Gala Майли Сайрус появилась в образе total black от Alaia. На ней был кроп-топ из крокодиловой кожи с длинными рукавами и юбки со шлейфом.