ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
76
Время на прочтение
1 мин

В питоновом платье с пикантным декольте: Майли Сайрус продемонстрировала кокетливый образ

Певица надела на мероприятие наряд с анималистическим принтом от бренда Ludovic de Saint Sernin.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Майли Сайрус

Майли Сайрус / © Getty Images

Майли Сайрус присутствовала на мероприятии Spotify в артхаусном театре Metrograph в Нью-Йорке, посвященном ее девятому студийному альбому «Something Beautiful», премьера которого состоится 30 мая.

Артистка предстала в кокетливом образе. На ней было питоновое платье миди с пикантным декольте со шнуровкой из осенней коллекции 2025 года французского бренда Ludovic de Saint Sernin. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру Сайрус.

/ © Getty Images

© Getty Images

У Майли была прическа с кудрями, макияж в нежных оттенках и нюдовый маникюр.

Напомним, на Met Gala Майли Сайрус появилась в образе total black от Alaia. На ней был кроп-топ из крокодиловой кожи с длинными рукавами и юбки со шлейфом.

/ © Associated Press

© Associated Press

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
76
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie