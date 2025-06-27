В питоновом платье с соблазнительным декольте: Ким Кардашьян привлекла внимание на свадебных торжествах Безоса и Санчес

Ким Кардашьян / © Associated Press

Реклама

Ким Кардашьян для первого дня свадебных торжеств Джеффа Безоса и Лорен Санчес выбрала смелый образ.

Ким Кардашьян / © Associated Press

На ней было платье с питоновым принтом и на тонких бретельках с камнями, которое идеально обтягивало ее сексуальные формы. Главным акцентом в аутфите Кардашьян было глубокое декольте с лямками и кольцами с камнями, которое подчеркнуло ее пышную соблазнительную грудь.

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким сделала прическу с прикорневым объемом и мягкими локонами, макияж с акцентом на глазах и длинный молочный маникюр. В ушах у нее были серьги с камнями.

Реклама

Ким Кардашьян / © Associated Press

Напомним, Ким Кардашьян в аэропорту в Венеции появилась в стильном луке от Balenciaga.