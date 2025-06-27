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- Шоу-бизнес
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В питоновом платье с соблазнительным декольте: Ким Кардашьян привлекла внимание на свадебных торжествах Безоса и Санчес
Звезда реалити вместе со своей мамой и сестрами приехала в Венецию на роскошную трехдневную свадьбу американского миллиардера и его возлюбленной.
Ким Кардашьян для первого дня свадебных торжеств Джеффа Безоса и Лорен Санчес выбрала смелый образ.
На ней было платье с питоновым принтом и на тонких бретельках с камнями, которое идеально обтягивало ее сексуальные формы. Главным акцентом в аутфите Кардашьян было глубокое декольте с лямками и кольцами с камнями, которое подчеркнуло ее пышную соблазнительную грудь.
Ким сделала прическу с прикорневым объемом и мягкими локонами, макияж с акцентом на глазах и длинный молочный маникюр. В ушах у нее были серьги с камнями.
Напомним, Ким Кардашьян в аэропорту в Венеции появилась в стильном луке от Balenciaga.