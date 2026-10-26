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Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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89
Время на прочтение
2 мин

В питоновом платье со шнуровкой и декольте: актриса Наоми Аки в эффектном луке позировала на премьере

Британская актриса вместе с коллегами представила в Лондоне супергеройский хоррор-триллер «Глиноликий».

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Наоми Аки

Наоми Аки / © Associated Press

Наоми Аки посетила лондонскую премьеру фильма «Глиноликий» (Clayface), в котором она исполнила одну из ролей.

На красной дорожке звезда продемонстрировала эффектный образ в готическом стиле, который прекрасно вписывался в мрачную атмосферу фильма. На ней было черное кожаное облегающее платье длины миди с блестящей фактурой и тиснением под кожу питона. Наряд имел корсетный лиф с пикантным декольте, украшенным черными рюшами, и шнуровку спереди, которая подчеркивала талию актрисы.

Наоми Аки / © Associated Press

Наоми Аки / © Associated Press

Особое внимание привлекали акцентные плечи и длинные узкие рукава с декоративными шнуровками и вырезами. Платье также украшали объемные черные аппликации на бедрах и шнуровка по бокам юбки, которая придавала образу дерзости.

Наоми Аки / © Associated Press

Наоми Аки / © Associated Press

Аутфит Аки дополнила черными лакированными туфлями-лодочками на шпильках от бренда Paris Texas. В ушах у нее были небольшие золотые серьги с камнями, а на руке — золотое кольцо.

Актриса заплела волосы в мелкие косички, которые переходили в длинные волнистые пряди. В макияже она сделала акцент на розовых румянах.

Наоми Аки / © Associated Press

Наоми Аки / © Associated Press

На красной дорожке Наоми также позировала вместе с коллегами по фильму — исполнителем главной роли Томом Рисом Харрисом и актером Максом Мингеллой.

Том Рис-Харрис, Наоми Аки и Макс Мингелла / © Associated Press

Том Рис-Харрис, Наоми Аки и Макс Мингелла / © Associated Press

Том выбрал для премьеры темно-графитовый костюм, который сочетал с черной рубашкой и черными туфлями. Его лук дополнили солнцезащитные очки.

Наоми Аки и Том Рис-Харрис / © Associated Press

Наоми Аки и Том Рис-Харрис / © Associated Press

Макс Мингелла появился в темно-синем костюме с белой футболкой и темными туфлями.

О фильме «Глиноликий»

«Глиноликий» — супергеройский хоррор-триллер студии DC Studios, посвященный одному из известных противников Бэтмена из комиксов DC.

В центре сюжета — молодой актер Мэтт Хейген, чья карьера стремительно развивается. Однако после жестокого нападения криминального авторитета его лицо оказывается изуродованным. Потеряв прежнюю внешность и перспективы в Голливуде, мужчина соглашается на экспериментальное лечение, которое должно вернуть ему привлекательность. Однако процедура вызывает жуткие изменения в его теле и психике, превращая актёра в существо, способное менять свою внешность. Охваченный жаждой мести, он постепенно теряет контроль над собой.

Главную роль исполнил Том Рис Харрис, Наоми Аки сыграла ученую Кейтлин Корр, которая помогает герою с трансформацией, а Макс Мингелла воплотил на экране детектива из Готэм-Сити Джона Боррелли.

Режиссером фильма стал Джеймс Уоткинс, а сценарий написали Майк Фленеган и Хоссейн Амини. Фильм сочетает в себе психологический триллер и бодихоррор — жанр ужасов, в котором особое внимание уделяется жутким физическим трансформациям человеческого тела.

Фильм «Глиноликий» можно посмотреть в украинских кинотеатрах.

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