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- Шоу-бизнес
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В питоновом ромпере с обнаженной спиной: модель из Панамы похвасталась пышными формами во время прогулки
28-летняя модель plus-size Грейс Бон оказалась в центре внимания во время прогулки по городу.
Пышнотелая модель из Панамы — Грейси Бон — опубликовала в Instagram интересное видео с ее прогулки по городу.
Девушка появилась на публике в обольстительном образе, в котором привлекла внимание всех вокруг. На Грейси был обтягивающий ромпер с питоновым принтом, халтером, американской проймой и обнаженной спиной.
Бон демонстрировала свои пышные сексуальные формы и радовалась чрезмерным вниманием людей, которые не только на нее смотрели, но фотографировали и снимали на телефоны.
У модели были распущены волосы, макияж с пышными накладными ресницами и длинный маникюр. Свой лук она завершила лаконичными украшениями.
Напомним, Грейси Бон в леопардовом наряде устроила себе фотосессию.