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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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657
Время на прочтение
1 мин

В питоновом ромпере с обнаженной спиной: модель из Панамы похвасталась пышными формами во время прогулки

28-летняя модель plus-size Грейс Бон оказалась в центре внимания во время прогулки по городу.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Грейси Бон

Грейси Бон

Пышнотелая модель из Панамы — Грейси Бон — опубликовала в Instagram интересное видео с ее прогулки по городу.

Девушка появилась на публике в обольстительном образе, в котором привлекла внимание всех вокруг. На Грейси был обтягивающий ромпер с питоновым принтом, халтером, американской проймой и обнаженной спиной.

Грейси Бон

Грейси Бон

Бон демонстрировала свои пышные сексуальные формы и радовалась чрезмерным вниманием людей, которые не только на нее смотрели, но фотографировали и снимали на телефоны.

Грейси Бон

Грейси Бон

У модели были распущены волосы, макияж с пышными накладными ресницами и длинный маникюр. Свой лук она завершила лаконичными украшениями.

Напомним, Грейси Бон в леопардовом наряде устроила себе фотосессию.

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