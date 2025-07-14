В питоновом ромпере с обнаженной спиной: модель из Панамы похвасталась пышными формами во время прогулки

Грейси Бон

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Пышнотелая модель из Панамы — Грейси Бон — опубликовала в Instagram интересное видео с ее прогулки по городу.

Девушка появилась на публике в обольстительном образе, в котором привлекла внимание всех вокруг. На Грейси был обтягивающий ромпер с питоновым принтом, халтером, американской проймой и обнаженной спиной.

Грейси Бон

Бон демонстрировала свои пышные сексуальные формы и радовалась чрезмерным вниманием людей, которые не только на нее смотрели, но фотографировали и снимали на телефоны.

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Грейси Бон

У модели были распущены волосы, макияж с пышными накладными ресницами и длинный маникюр. Свой лук она завершила лаконичными украшениями.

Напомним, Грейси Бон в леопардовом наряде устроила себе фотосессию.