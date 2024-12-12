В питоновом тренче и с сумкой Chanel: стильная Дуа Липа под прицелом папарацци

29-летняя певица вышла в свет в верхней одежде со змеиным принтом.
В объективы папарацци в Нью-Йорке попала Дуа Липа. Звезда выглядела стильно.
Артистка была одета в длинный тренч с питоновым принтом. Под ним на звезде был полосатый топ и джинсы, которые она заправила в черные остроносые сапоги на шпильках.
Аутфит Липа дополнила черной стеганной сумкой от Chanel на ручке с золотой цепочкой. Волосы Дуа собрала в гладкий пучок и сделала макияж с помадой темно-бежевого оттенка. В ушах у нее были бриллиантовые серьги-гвоздики, а на руке – золотое кольцо с камнями.
Напомним, Дуа Липа на музыкальном фестивале в "Гластонбери" предстала в кожаном мини-платье от бренда Chrome Hearst.
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