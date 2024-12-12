В питоновом тренче и с сумкой Chanel: стильная Дуа Липа под прицелом папарацци

29-летняя певица вышла в свет в верхней одежде со змеиным принтом.

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала Дуа Липа. Звезда выглядела стильно.

Артистка была одета в длинный тренч с питоновым принтом. Под ним на звезде был полосатый топ и джинсы, которые она заправила в черные остроносые сапоги на шпильках.

Дуа Липа / Фото: Getty Images

Аутфит Липа дополнила черной стеганной сумкой от Chanel на ручке с золотой цепочкой. Волосы Дуа собрала в гладкий пучок и сделала макияж с помадой темно-бежевого оттенка. В ушах у нее были бриллиантовые серьги-гвоздики, а на руке – золотое кольцо с камнями.

Напомним, Дуа Липа на музыкальном фестивале в "Гластонбери" предстала в кожаном мини-платье от бренда Chrome Hearst.

Читайте также:

Образы Дуа Липы (15 фото)