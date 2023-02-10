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В питоновой косухе и платье-комбинации: Ники Хилтон сходила на фэшн-шоу в Нью-Йорке

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
335
Время на прочтение
1 мин
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В питоновой косухе и платье-комбинации: Ники Хилтон сходила на фэшн-шоу в Нью-Йорке

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

39-летняя знаменитость появилась среди гостей Недели моды.

Светская львица и младшая сестра одиозной Пэрис Хилтон - Ники Хилтон-Ротшильд - попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда направлялась на показ бренда L'Agence, который состоялся в рамках Недели моды.

Звезда была одета в куртку-косуху с имитацией змеиной кожи от L'Agence, которую сочетала с длинным шелковым платьем-комбинацией и сатиновыми слингбэки.

Дополнили образ Ники сумка со стразами от Valentino, колье от Tiffany & Co., макияж, высокий пучок и красный маникюр. Единственной неприятной деталью образа стало то, что, пока Хилтон доехала до места проведения показа, очень помялся подол платья.

Ники Хилтон / © Getty Images
Ники Хилтон / Фото: Getty Images

Несколькими днями ранее миллионершу также сфотографировали, но в более ярком луке, в котором она сочетала мини-юбку, кофту и гламурные аксессуары - туфли с каблуком-бокалом от Amina Muaddi и сумку от Valentino, той же модели, которую она выбрала на показ.

Ники Хилтон / © Getty Images
Ники Хилтон / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
335
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