В питоновой юбке и без бюстгальтера: Эшли Робертс снова сверкнула сосками на улицах Лондона

41-летняя танцовщица, ведущая и участница группы The Pussycat Dolls не любит ходить в белье, поэтому ее часто можно увидеть без него.

Эшли Робертс попала в объективы папарацци на улицах Лондона, когда шла на работу на радиостанцию Heart Breakfast.

Робертс, как всегда продумала свой образ до мелочей. На ней была питоновая юбка миди с таким же поясом и серый кардиган, две верхние пуговицы которого она расстегнула. Сквозь тонкую ткань кардигана были видны ее соски, ведь она была без бюстгальтера.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Лук звезда дополнила бежевыми лакированными туфлями, белой сумочкой и черными очками. Длинный маникюр цвета металлик завершил аутфит радиоведущей.

Напомним, на Лондонской неделе моды Робертс тоже появилась без белья. Она была в розовом ромпере от бренда Poster Girl с дырками, зонами-сетками и обнаженными плечами.

Читайте также: