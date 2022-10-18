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В питоновой юбке и без бюстгальтера: Эшли Робертс снова сверкнула сосками на улицах Лондона

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В питоновой юбке и без бюстгальтера: Эшли Робертс снова сверкнула сосками на улицах Лондона

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

41-летняя танцовщица, ведущая и участница группы The Pussycat Dolls не любит ходить в белье, поэтому ее часто можно увидеть без него.

Эшли Робертс попала в объективы папарацци на улицах Лондона, когда шла на работу на радиостанцию Heart Breakfast.

Робертс, как всегда продумала свой образ до мелочей. На ней была питоновая юбка миди с таким же поясом и серый кардиган, две верхние пуговицы которого она расстегнула. Сквозь тонкую ткань кардигана были видны ее соски, ведь она была без бюстгальтера.

Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Лук звезда дополнила бежевыми лакированными туфлями, белой сумочкой и черными очками. Длинный маникюр цвета металлик завершил аутфит радиоведущей.

Напомним, на Лондонской неделе моды Робертс тоже появилась без белья. Она была в розовом ромпере от бренда Poster Girl с дырками, зонами-сетками и обнаженными плечами.

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Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
615
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