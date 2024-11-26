В питоновых штанах и с кофе: "ангел" Victoria’s Secret Тейлор Хилл вышла на прогулку со своей собакой

Девушка очень любит животных и часто делится в соцсетях фотографиями своих домашних любимцев.

28-летняя американская модель и "ангел" Victoria’s Secret – Тейлор Хилл – известна своей любовью к животным, особенно собаком. У нее есть несколько домашних питомцев, которых она называет важной частью своей жизни. Недавно она даже основала онлайн-магазин для животных.

В своем Instagram она часто показывает фото со своим черным псом Салемом, у которого, кстати, даже есть свой микроблог. Так, Тейлор показала новые снимки с прогулки с четвероногим другом.

Фото: Тейлор Хилл/Instagram

Модель запечатлена в питоновых штанах, которые сочетает с черным топом с кружевом и ботильонами на невысоких каблуках. В одной руке Тейлор держит стакан с кофе. А Салем послушно позирует для фото и дает хозяйке лапу.

Фото: Тейлор Хилл/Instagram

Фото: Тейлор Хилл/Instagram

Ранее, напомним, Тейлор Хилл выходила на подиум во время камбек-шоу Victoria's Secret.

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / Фото: Associated Press

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