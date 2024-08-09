В питоновых штанах и яркой куртке: стильная Алина Байкова позировала на улице

Украинка Алина Байкова - известная топ-модель, которая живет и работает много лет в Нью-Йорке, довольно часто делится с поклонниками подробностями своей жизни в Instagram. Алина активно поддерживает Украину, украинский бизнес и артистов. На днях она показала новый яркий образ на своей странице.

Модель позировала на улице в белых кроссовках и прямых штанах с питоновым принтом. Эти вещи она носила в сочетании с кожаным темно-синим топом без бретелек, а также яркой пушисто курткой из плюша.

Также Байкова держала сумку Chanel в руке, волосы собрала в высокий пучок и отказалась от макияжа.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Красотка всегда также дополняет наряды патриотичными аксессуарами. В этот раз на топе и куртке Алины были значки с флагами Украины. Ранее она показывала дерзкий лук с подобной курткой, но красного цвета и ее тоже украшала значком.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

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