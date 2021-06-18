В пижамном комплекте и с любимой укладкой: 77-летняя Катрин Денев посетила показ Dior

Французская актриса выбрала для шоу лаконичный и удобный наряд.

17 июня Модный дом Dior представил свою новую коллекцию Cruise 2022, созданную Марией Грацией Кьюри. Местом проведения показа стала Греция, а точнее, стадион Панатинаикос в Афинах.

Посетило показ несколько знаменитостей, среди которых была и суперзвезда французского кинематографа 77-летняя Катрин Денев. Для своего выхода актриса выбрала удобный бордовый костюм в пижамном стиле, который сочетала с черной сумкой и лаконичными удобными босоножками. Волосы Катрин уложила в любимую объемную прическу, а вот ее уши и запястья украшал золотой набор.

Катрин Денев / Getty Images

Место для показа было выбрано не случайно, а на основе серии фотографий Диора, сделанных в 1951 году недалеко от Парфенона. 70 лет спустя французский Дом снова вернулся в Грецию и представил роскошные плиссированные и драпированные платья из шифона, с золотой бахромой и греческой синей вышивкой, а модели ходили на показе, как настоящие древнегреческие богини.

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Светские выходы Катрин Денев (10 фото)

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