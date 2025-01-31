В пижамном костюме и на каблуках: Памела Андерсон под прицелом папарацци

Памела Андерсон - звезда сериала 90-х "Спасатели Малибу" - посетила развлекательное шоу "Джимми Киммел в прямом эфире", чтобы опять рассказать о фильме со своим участием "Последняя танцовщица".

Она попала под прицел фотографов по пути на шоу. Одета Памела была просто и скромно, поскольку выбрала черный костюм в пижамном стиле, который включал рубашку и широкие брюки

Образ она дополнила солнцезащитными очками и туфлями на гламурных каблуках со стразами.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Фото папарацци сделали в Лос-Анджелесе, куда актриса прилетела после Недели высокой моды в Париже. Во Франции она побывала на показах коллекций от кутюр весна-лето 2025 брендов Chanel и Christian Dior.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

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