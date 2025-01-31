В пижамном костюме и на каблуках: Памела Андерсон под прицелом папарацци

57-летняя актрисы и модель сходила на интервью.
Памела Андерсон - звезда сериала 90-х "Спасатели Малибу" - посетила развлекательное шоу "Джимми Киммел в прямом эфире", чтобы опять рассказать о фильме со своим участием "Последняя танцовщица".
Она попала под прицел фотографов по пути на шоу. Одета Памела была просто и скромно, поскольку выбрала черный костюм в пижамном стиле, который включал рубашку и широкие брюки
Образ она дополнила солнцезащитными очками и туфлями на гламурных каблуках со стразами.
Фото папарацци сделали в Лос-Анджелесе, куда актриса прилетела после Недели высокой моды в Париже. Во Франции она побывала на показах коллекций от кутюр весна-лето 2025 брендов Chanel и Christian Dior.
Читайте также:
- Сделала исключение: Памела Андерсон появилась в новой фотосессии снова с макияжем
- Ах, какая элегантная: Памела Андерсон сходила на интервью в черном платье и жакете
- Она прекрасна: Памела Андерсон без макияжа и в роскошном нуарном наряде блистала перед камерами