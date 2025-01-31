Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В пижамном костюме и на каблуках: Памела Андерсон под прицелом папарацци

В пижамном костюме и на каблуках: Памела Андерсон под прицелом папарацци

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

57-летняя актрисы и модель сходила на интервью.

Памела Андерсон - звезда сериала 90-х "Спасатели Малибу" - посетила развлекательное шоу "Джимми Киммел в прямом эфире", чтобы опять рассказать о фильме со своим участием "Последняя танцовщица".

Она попала под прицел фотографов по пути на шоу. Одета Памела была просто и скромно, поскольку выбрала черный костюм в пижамном стиле, который включал рубашку и широкие брюки

Образ она дополнила солнцезащитными очками и туфлями на гламурных каблуках со стразами.

Памела Андерсон / © Getty Images
Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Фото папарацци сделали в Лос-Анджелесе, куда актриса прилетела после Недели высокой моды в Париже. Во Франции она побывала на показах коллекций от кутюр весна-лето 2025 брендов Chanel и Christian Dior.

Памела Андерсон / © Associated Press
Памела Андерсон / Фото: Associated Press
Памела Андерсон / © Getty Images
Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Читайте также:

Хрустящие куриные наггетсы! Готовим любимый фастфуд дома

Хрустящие куриные наггетсы! Готовим любимый фастфуд дома

Похожие темы:

Следующая публикация