В пижамном костюме и с необычной сумко: Крисси Тейген забрала детей из школы в ярком наряде

Она любительница экстравагантных нарядов.

На прошлой неделе модель и бизнесвуен Крисси Тейген несколько раз попадала под прицел папарацци в Нью-Йорке, куда приехала по работе. Тогда знаменитость демонстрировала на улицах "Большого яблока" эффектные образы в брючных костюмах и платьях на бретельках.

Крисси Тейген / Getty Images

Вчера Крисси заметили уже дома в Лос-Анджелесе. Она вышла в город, чтобы забрать из школы своих детей, но образ выбрала, как всегда, яркий и смелый. Тейген была одета в розовый брючный костюм в пижамном стиле, розовые мюли, а через плечо у нее висела яркая сумка со страусиными перьями. На лице у знаменитости был легкий макияж, а прическа выглядела совершенно иначе. Похоже, она опять надела парик.

Крисси Тейген / Getty Images

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