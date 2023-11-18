В пижамном костюме и стильной прической: Оля Цыбульская посетила музыкальный ивент в Киеве

Артистка в стильном образе total black сходила на презентацию нового альбома CHEEV.
Оля Цыбульская посетила презентацию новой пластинки певца CHEEV, которая получила название Noir.
Артистка предстала там в пижамном атласном костюме, который состоял из рубашки оверсайз со светлыми пуговицами и широких брюк. Наряд Оля скомбинировала с черными ботинками на грубой подошве.
Аутфит певица дополнила стильной прической с кудрями, макияжем в шоколадных оттенках, черным чокером с серебряным цветком и черным маникюром.
Напомним, Оля Цыбульская на бьюти-ивенте саблей эффектно открыла бутылку вина.
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