В пижамном костюме и стильной прической: Оля Цыбульская посетила музыкальный ивент в Киеве

Артистка в стильном образе total black сходила на презентацию нового альбома CHEEV.

Оля Цыбульская посетила презентацию новой пластинки певца CHEEV, которая получила название Noir.

Артистка предстала там в пижамном атласном костюме, который состоял из рубашки оверсайз со светлыми пуговицами и широких брюк. Наряд Оля скомбинировала с черными ботинками на грубой подошве.

Оля Цыбульская/Пресс-служба

Аутфит певица дополнила стильной прической с кудрями, макияжем в шоколадных оттенках, черным чокером с серебряным цветком и черным маникюром.

Оля Цыбульская/Пресс-служба

Напомним, Оля Цыбульская на бьюти-ивенте саблей эффектно открыла бутылку вина.

Читайте также: