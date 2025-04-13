В пижамных мини-шортах и мохнатых сапогах: певица Kesha снова привлекла внимание эпатажным луком

Kesha / © Getty Images

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Певица Kesha попала под прицел папарацци в районе Сохо, в Нью-Йорке. Как всегда, звезда обратила на себя внимание своим эпатажным аутфитом.

Артистка была одета в черную косуху и пижамный голубой костюм в полоску, состоявший из рубашки и мини-шорт с бантиком и рюшами. На звезде также были белые капроновые колготки в горошек.

Kesha / © Getty Images

Свой образ Kesha дополнила черными мохнатыми сапогами и дорогой зеленой сумкой из крокодиловой кожи Hermes Birkin, одну ручку которой она обмотала платком с принтом.

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Артистка распустила волосы и надела на лицо очки в белой оправе. На одном зубе у нее была золотая грилза.

Напомним, в прошлый раз Kesha появилась на улицах Нью-Йорка в трусах и без юбки .