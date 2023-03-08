В плаще цвета фуксии с огромным бантом: Хелен Миррен произвела фурор на дорожке

77-летняя дама Хелен Миррен произвела фурор на красной дорожке в Лондоне блистая на премьере фильма "Шазам! "Ярость богов".

Премьера состоялась на Cineworld Leicester Square в Лондоне. А накануне Миррен и другие актеры проекта посетили фотоколл.

Хелен Миррен, Захари Леви, Рэйчел Зеглер и Люси Лью / Фото: Associated Press

На мероприятие английская актриса пришла в ярко-розовом плаще с огромным бантом на шее, которое надела поверх черного наряда. Хелен была в прозрачные черных перчатках, в руках держала маленький черный клатч, волосы собрала в высокий пучок и надела серьги-кольца, усыпанные камнями.

Хелен Миррен / Фото: Associated Press

Выглядела Хелен Миррен просто потрясающе. Актриса любит эпатировать и ее луки всегда выглядят просто невероятно.

Хелен Миррен / Фото: Associated Press

На фотоколле, например, знаменитость появилась в бронзовом жаккардовом пальто от бренда Suzannah, который также любят принцесса Уэльская Кэтрин и принцесса Беатрис Йоркская.

Хелен Миррен / Фото: Associated Press

А несколькими днями также блистала на римской премьере этого же фильма, где вышла к фотографам в красивом розовом платье-миди с цветочным принтом и рисунком в виде кролика, дополнив наряд нюдовыми колготами и черными туфлями из замши на каблуках.

Хелен Миррен / Фото: Getty Images

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