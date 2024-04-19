В плаще и дениме: рассматриваем два новых стритстайл-образа актрисы Кэти Холмс

Кэти Холмс постоянно попадает под прицел папарацци в Нью-Йорке, поскольку в отличии от многих других знаменитостей, передвигается и гуляет по городу без охраны и множества помощников. Иногда ее можно заметить по пути на тренировку в спортзал или когда она идет на шопинг.

Одевается Холмс часто просто, повторяет образы и у нее есть вещи, которые она носит на протяжении многих лет, как, например, ее любимое коричневое пальто от The Frankie.

В этом месяце актриса опять продемонстрировала несколько таких образов, когда выходила на прогулку. Кэти сфотографировали в легком весеннем плаще песочного оттенка, который был широкого фасона. Сочетала она его с джинсами, черными лоферами и сумкой. Волосы Холмс распустила, а на глаза надела роговые очки.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Второй лук актрисы был из денима синего цвета. Под прицел папарацци она попала, когда шла по улице и болтала по телефону. Костюм состоял из штанов-клеш и жилетки. Завершали образ золотые украшения.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

А вто что касается обуви, то Холмс очень любит кросовки Samba от Adidas - она их очень часто носит с разными нарядами. Также модель Samba - стала кроссовками 2023 года, ведь именно эту модель чаще всего покупали и искали модники.

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