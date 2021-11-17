В плаще и с маской на все лицо: Эмили Ратажковски на прогулке в Нью-Йорке

В плаще и с маской на все лицо: Эмили Ратажковски на прогулке в Нью-Йорке

Модель Эмили Ратажковски запечатлели папарацци во время очередного променада.

Модель была одета в длинный плащ цвета хаки, под которым была белая кофта, черные брюки и кожаные высокие сапоги на каблуках. На лице у Ратажковски была защитная маска и солнцезащитные очки, а на плече - сумка на золотом ремешке-цепочке.

Эмили Ратажковски / Getty Images

Эмили старалась не привлекать к себе внимание папарацци. Но даже в такой экипировке ее все равно узнали.

В прошлый раз девушка попала под прицел нью-йоркских папарацци, когда шла на съемку шоу The Daily Show. Тогда она с ног до головы была одета в вещи от бренда Versace.

Эмили Ратажковски / Getty Images

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