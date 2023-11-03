В плаще и стильных джинсах: звезду предстоящей "Белоснежки" Рэйчел Зеглер заметили в Нью-Йорке

Несмотря на слухи о переносе ремейка "Белоснежка", актриса была в хорошем настроении.

Звезда экранизации мюзикла "Вестсайдская история" - 22-летняя Рэйчел Зеглер - попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Молодая актриса была в хорошем настроении и мило улыбалась фотографам, когда выходила из студии.

Рейчел надела трендовые широкие джинсы, белую футболку и белые туфли на каблуках. Также на ней был стильный длинный тренч песочного оттенка и солнцезащитные очки в белой оправе.

Дополнила образ девушка легким дневным макияжем, множеством колец на пальцах, укладкой и сумкой с ручкой-цепочкой.

Рэйчел Зеглер / Фото: Getty Images

Затем в этом же луке ее подловили на небольшой прогулке. Рэйчел шла по Лонг-Айленду со своим домашним любимцем.

Рэйчел Зеглер / Фото: Getty Images

Напомним, что также Рэйчел снимается в фильме "Белоснежка", но в последнее время появились слухи, что фильм может так и не увидеть свет, а его релиз перенесли аж на 2025 год. По слухам, студия Disney опасается провала этого ремейка, но оправдывается, что причиной переноса стала историческая забастовка актеров, которая продолжается в США.

"Диснею пришлось отложить "Белоснежку", потому что они потратили на нее очень много денег, и если она станет финансовой катастрофой в прокате, это может в одиночку нанести вред будущим ремейкам и потенциальным сиквелам "Белоснежки", которые они запланировали", - заявил инсайдер изданию Daily Mail.

Также уже под вопросом и то, увидим ли мы в продолжении Рэйчел, поскольку появились разговоры, что ее могут уволить, так как Зеглер в одном из интервью пожаловалась на оригинальный "странный" сюжет сказки "Белоснежка" с "преследующим" принцем, несмотря на то, что в детстве смотрела анимацию 1937 года только один раз.

"Оригинал вышел в 1937 году. Большое внимание уделяется ее истории любви с парнем, который буквально преследует ее. Он странный! Поэтому на этот раз мы сделали все иначе", - сказала актриса.

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