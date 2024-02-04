В плаще из новой коллекции Valentino: Дуа Липа вышла на красную дорожку в интересном наряде

Ее образ выглядел довольно просто, но привлекал внимание необычностью декора.

Британская певица Дуа Липа посетила гала-вечер Pre-Grammy Gala, это ежегодная вечеринка, которая проводится перед церемоний вручения музыкальной премии Grammy. На мероприятии девушка блистала в интересном образе от Модного дома Valentino, который бренд презентовал на Неделе моды в Париже совсем недавно.

Дуа надела стильный кожаный плащ насыщенного винного оттенка, который полностью был украшен огромными золотыми полубусинами. Также плащ был немного оверсайз и завязывался на пояс.

Носила она его с широкими розовыми штанами и каблуками. Также певица сделала макияж, а волосы заправила за ворот плаща.

Дуа Липа / Фото: Getty Images

Этот образ Valentino вошел в кутюрную коллекцию бренда весна-лето 2024, в которой креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччоли синхронизировал высокую моду с современными тенденциями.

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Valentino / Фото: Associated Press

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