В плаще из новой коллекции Valentino: Дуа Липа вышла на красную дорожку в интересном наряде

Ее образ выглядел довольно просто, но привлекал внимание необычностью декора.
Британская певица Дуа Липа посетила гала-вечер Pre-Grammy Gala, это ежегодная вечеринка, которая проводится перед церемоний вручения музыкальной премии Grammy. На мероприятии девушка блистала в интересном образе от Модного дома Valentino, который бренд презентовал на Неделе моды в Париже совсем недавно.
Дуа надела стильный кожаный плащ насыщенного винного оттенка, который полностью был украшен огромными золотыми полубусинами. Также плащ был немного оверсайз и завязывался на пояс.
Носила она его с широкими розовыми штанами и каблуками. Также певица сделала макияж, а волосы заправила за ворот плаща.
Этот образ Valentino вошел в кутюрную коллекцию бренда весна-лето 2024, в которой креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччоли синхронизировал высокую моду с современными тенденциями.
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