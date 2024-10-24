В плаще, широких брюках и кожаных лодочках: стильная Шерон Стоун на показе фильма

66-летняя голливудская звезда вышла в светское общество.
Шерон Стоун посетила показ фильма "Журавски против Техаса" на фестивале AFI FEST 2024, представленный компанией Canva в Голливуде.
Это документальный фильм, история Аманды Журавски, которая пострадала из-за запрета на аборт (из-за строгих законов в Техасе). Женщине было отказано в экстренной процедуре во время тяжелой беременности, что привело к коллапсу матки и опасному для жизни септическому шоку.
В фильме рассказывается о группе женщин, которым отказали в аборте в штате Техас, даже, когда они пребывали на грани смерти. Все они объединились с адвокатом, чтобы подать в суд на штат Техас в беспрецедентной попытке восстановить свои права и репродуктивное будущее — не только для себя, но и для миллионов других.
Шерон Стоун блистала на дорожке в стильном бежевом аутфите в клетку. На ней был коричневый топ, длинный плащ и брюки-клеш, а также черные туфли-лодочки из кожи. Образ актриса дополнила многочисленными золотыми украшениями на шее, сделала укладку и лаконичный макияж.
Напомним, недавно мы показывали, как Шерон Стоун в платье с перьям и с идеальной укладкой появилась на ивенте.
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