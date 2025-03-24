В платье с баской и на высоких шпильках: Хайди Клум запечатлели папарацци в Нью-Йорке

Хайди Клум сфотографировали репортеры в районе Сохо. Модель была одета в черное платье с баской и ассиметричным подолом, дополнив ее замшевыми туфлями-слингбэками на высоких каблуках и коричневой сумкой Hermes Birkin из кожи, которую держала в руках.

Блондинка распустила свои длинные волосы, сделала укладку и надела серьги-висюльки, а также черные солнцезащитные очки, который помогали ее глазам скрываться от вспышек фотокамер. В руках модель несла черно-белый полосатый зонт.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Недавно мы рассказывали, что старший сын Хайди Клум – Генри – пошел по ее стопам и недавно дебютировал на подиуме в Париже, приняв участие в показе кутюрной коллекции Lena Erziak весна-лето 2025.

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