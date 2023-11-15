В платье 22-летней давности от Gucci: американская звезда TikTok появилась в винтажном наряде

23-летняя американская актриса и звезда TikTok Эддисон Рэй посетила презентацию фильма-слэшера "День Благодарения" в театре Vista в Лос-Анджелесе.

Пришла на это мероприятие она в обтягивающем платье от бренда Gucci. наряд является винтажным, поскольку был создан для коллекции весна-лето 2001 года и практически является ровесником Эддисон, которая родилась в 2000 году.

Эддисон Рэй / Фото: Associated Press

Платье закрывало колени девушки, а также состояло из двух частей - нижняя была в виде бандажного платья без бретелек, а верхняя являлась черной сеткой с длинными рукавами и небольшими складками на декольте.

Дополнили ее образ сатиновые мюли на каблуках, лаконичный макияж и укладка легкими локонами.

Эддисон Рэй / Фото: Associated Press

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