В платье 30-летней давности: Зендея похвасталась культовым образом от Valentino

Актриса большая поклонница винтажных нарядов.

Звезда фильма "Дюна" и сериала "Эйфория" поделилась с поклонниками в Instagram кадрами с новой фотосесии. Для фото Зендея надела винтажное платье от бренда Valentino, которое для нее подобрал ее несменный стилист Ло Роуч.

Зендея

Длинный приталенный наряд был из полосатой ткани и не имел бретелек. Образ Зендеи дополнили только высокая прическа, насыщенный макияж и серьги в ушах.

Зендея

Полосатое платье было создано знаменитым модельером для коллекции весна-лето 1992 года. Демонстрировала наряд на подиуме во Франции супермодель Линда Евангелиста.

Линда Евангелиста / Getty Images

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