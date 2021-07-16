В платье-бабочке: модель удивила необычным образом на красной дорожке в Каннах

Девушка выбрала очень не стандартный наряд.
Шоу красоты и гламура продолжается на 74-м Каннском кинофестивале во Франции и знаменитости используют свое появление на красной дорожке, чтобы максимально продемонстрировать себя публике.
Модель Энн-Софи Тим стала одной из гостей показа драматического фильма "Франция" и на красной дорожке появилась в синем платье-бабочке от La Metamorphose. Наряд был выполнен из двух оттенков синего цвета и имел длинный шлейф и декольте в виде сердца.
На самом деле платье модели короткое, ведь под тонкой тканью у нее было боди, а спереди его украшала аппликация в виде крыльев тропической бабочки. Энн-Софи подобрала под свой необычный наряд босоножки на высоком каблуке и крупные сережки.
Но это не самое не обычное платье, также выделилась актриса Фанси Александерссон. Девушка появилась вчера на красной дорожке в платье от ливано-американского модельера Рами Кади ярко-зеленого цвета. Наряд имел асимметричный крой, открытые плечи и длинный шлейф с рюшами.
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