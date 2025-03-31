В платье-балахоне и «оперных» перчатках: Наташа Лионн посетила презентацию детективного сериала

Наташа Лионн / © Associated Press

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В этом детективе Наташа Лионн является исполнительницей главной роли, а премьеру шоу состоится аж в мае этого года.

Мероприятие на котором Наташа появилась проходило в рамках PaleyFest в Лос-Анджелесе. К фотографам она вышла в длинном платье-балахоне от бренда Carolina Herrera.

Наташа Лионн / © Associated Press

Ее наряд был однотонным и выполнен в небесно-голубом оттенке, у него была юбка со складками и карманы. Дополнила свой наряд Лионн только высокими темно-синими «оперными» перчатками из кожи, которые делали образ более необычным.

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Отметим, что после выхода в эфир сериала «Покерфейс» популярность Наташи очень выросла и она посетила гала-концерт Time100, посвященный 100 самым влиятельным людям мира. Тогда на ней был черный вечерний наряд от бренда Area из круизной коллекции 2023.