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В платье-балахоне на красную дорожку: актриса Тесса Томпсон на премьере фильма "Крид-3"

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
571
Время на прочтение
1 мин
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В платье-балахоне на красную дорожку: актриса Тесса Томпсон на премьере фильма "Крид-3"

Тесса Томпсон / Фото: Associated Press

Образ знаменитости получился очень простым, хоть и включал в себя кутюрный наряд и дорогие украшения.

В Лондоне состоялась премьера третьей части драматического фильма "Крид", поэтому на красную дорожку вышли звезды картины, среди которых была и 39-летняя актриса Тесса Томпсон.

Для своего появления она выбрала необычное платье-балахон из кутюрной коллекции бренда Robert Wun.

Наряд был широким и без бретелек, а вот декольте было выполнено в форме сердца. Также стоит отметить и оттенок наряда, ведь он был жемчужным.

Тесса Томпсон / © Associated Press
Тесса Томпсон / Фото: Associated Press

Дополнила образ Тесса высоким пучком на голове, золотыми серьгами и несколькими кольцами с бриллиантами. Также она взяла с собой на красную дорожку фотоаппарат на золотой цепочке.

Тесса Томпсон / © Associated Press
Тесса Томпсон / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
571
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