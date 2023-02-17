В платье-балахоне на красную дорожку: актриса Тесса Томпсон на премьере фильма "Крид-3"

Образ знаменитости получился очень простым, хоть и включал в себя кутюрный наряд и дорогие украшения.

В Лондоне состоялась премьера третьей части драматического фильма "Крид", поэтому на красную дорожку вышли звезды картины, среди которых была и 39-летняя актриса Тесса Томпсон.

Для своего появления она выбрала необычное платье-балахон из кутюрной коллекции бренда Robert Wun.

Наряд был широким и без бретелек, а вот декольте было выполнено в форме сердца. Также стоит отметить и оттенок наряда, ведь он был жемчужным.

Тесса Томпсон / Фото: Associated Press

Дополнила образ Тесса высоким пучком на голове, золотыми серьгами и несколькими кольцами с бриллиантами. Также она взяла с собой на красную дорожку фотоаппарат на золотой цепочке.

Тесса Томпсон / Фото: Associated Press

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