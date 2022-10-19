В платье-балахоне: звезда "Игры престолов" Гвендолин Кристи посетила вечеринку Кенсингтонском дворце

Актриса в последнее время полюбила наряды свободного фасона.
Британская актриса Гвендолин Кристи, известная по ролям Бриенны Тарт в сериале "Игра престолов" и капитана Фазмы в саге "Звездные войны", посетила готическую вечеринку в Кенсингтонском дворце ювелирного бренда Garrard, организованную по случаю запуска их новой коллекции.
На знаменитости было длинное шелковое платье шоколадного оттенка с рюшами на воротнике и рукавах.
Образ дополнили бежевые туфли-лодочки, ювелирные украшения от Garrard и макияж с красной помадой на губах.
Днем ранее Кристи была замечена в луке от Thom Browne. Платье-балахон было в бежевом цвете, имело рукава-буфы, небольшой шлейф и золотые пуговицы. Платье она выбрала для закрытия Лондонского кинофестиваля.
Напомним, этот образ впервые был представлен на показе весенне-летней коллекции Thom Browne в Париже. Звездой показа тогда стала как раз Гвендолин Кристи, ведь открыла шоу театральной постановкой.
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