В платье-балахоне: звезда "Игры престолов" Гвендолин Кристи посетила вечеринку Кенсингтонском дворце

Актриса в последнее время полюбила наряды свободного фасона.

Британская актриса Гвендолин Кристи, известная по ролям Бриенны Тарт в сериале "Игра престолов" и капитана Фазмы в саге "Звездные войны", посетила готическую вечеринку в Кенсингтонском дворце ювелирного бренда Garrard, организованную по случаю запуска их новой коллекции.

На знаменитости было длинное шелковое платье шоколадного оттенка с рюшами на воротнике и рукавах.

Образ дополнили бежевые туфли-лодочки, ювелирные украшения от Garrard и макияж с красной помадой на губах.

Гвендолин Кристи / Фото: Getty Images

Днем ранее Кристи была замечена в луке от Thom Browne. Платье-балахон было в бежевом цвете, имело рукава-буфы, небольшой шлейф и золотые пуговицы. Платье она выбрала для закрытия Лондонского кинофестиваля.

Гвендолин Кристи / Фото: Associated Press

Напомним, этот образ впервые был представлен на показе весенне-летней коллекции Thom Browne в Париже. Звездой показа тогда стала как раз Гвендолин Кристи, ведь открыла шоу театральной постановкой.

Показ коллекции Thom Browne весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

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