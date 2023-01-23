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В платье без бретелек: Бар Рафаэли блистала на дорожке в Дубае

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
2440
Время на прочтение
1 мин
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В платье без бретелек: Бар Рафаэли блистала на дорожке в Дубае

Бар Рафаэли / Фото: Getty Images

Израильская модель Бар Рафаэли – редкий гость светских мероприятий.

Но в уикенд мама троих детей приняла участие в открытии Ling Ling во время Atlantis The Royal Grand Reveal Weekend, нового ультрароскошного курорта в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.

Бар Рафаэли / © Getty Images
Бар Рафаэли / Фото: Getty Images

37-летняя Бар продемонстрировала элегантный лук в черном вечернем платье на синей дорожке. Наряд был без бретелек и держался на груди Рафаэли. Модель распустила длинные белокурые волосы, расчесала их по пробору и сделала практически незаметный макияж. Маникюр у нее был светлым, а на пальце сверкало кольцо с бриллиантом. Выглядела блондинка просто потрясающе.

Бар обожает пляжный отдых и своим фолловерам в Instagram часто показывает кадры с отдыха на море или возле бассейна. Неудивительно, что ее пригласили на открытие очередного курорта.

(листайте фото вправо)

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Дата публикации
Просмотры
2440
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