В платье без бретелек и с красивым колье: Риз Уизерспун посетила церемонию "Эмми"

Риз Уизерспун очаровала всех на красной дорожке церемонии вручения премии "Эмми" 2024 года, которая прошла в театре Peacock в Лос-Анджелесе.

48-летняя обладательница премии "Оскар", номинированная на премию в категории "Лучшая актриса в драматическом сериале" за роль в "Утреннем шоу", блистала в черном платье Christian Dior без бретелек, декорированном цветочной аппликацией.

Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

Риз собрала волосы в прическу, надела драгоценное колье на шею и серьги-пусеты. У нее был теплый макияж, подчеркивающий выразительный взгляд, и помада в натуральных оттенках на губах.

Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

На церемонии также присутствовала коллега Риз по сериалу "Утреннее шоу" Дженнифер Энистон. Она выбрала для светского выхода платье без бретелек, расшитое жемчугом, от Oscar de la Renta в сочетании с бриллиантовым браслетом Tiffany & Co и серьгами-висюльками с бриллиантами.

Риз Уизерспун Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

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