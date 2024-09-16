В платье без бретелек и с красивым колье: Риз Уизерспун посетила церемонию "Эмми"

Риз Уизерспун очаровала всех на красной дорожке церемонии вручения премии "Эмми" 2024 года, которая прошла в театре Peacock в Лос-Анджелесе.
48-летняя обладательница премии "Оскар", номинированная на премию в категории "Лучшая актриса в драматическом сериале" за роль в "Утреннем шоу", блистала в черном платье Christian Dior без бретелек, декорированном цветочной аппликацией.
Риз собрала волосы в прическу, надела драгоценное колье на шею и серьги-пусеты. У нее был теплый макияж, подчеркивающий выразительный взгляд, и помада в натуральных оттенках на губах.
На церемонии также присутствовала коллега Риз по сериалу "Утреннее шоу" Дженнифер Энистон. Она выбрала для светского выхода платье без бретелек, расшитое жемчугом, от Oscar de la Renta в сочетании с бриллиантовым браслетом Tiffany & Co и серьгами-висюльками с бриллиантами.
Читайте также:
- В мини-юбке и с ракеткой: Риз Уизерспун сыграла в пиклбол
- Вот это сюрприз: Риз Уизерспун анонсировала возвращение "Блондинки в законе"
- Подчеркнула декольте: Риз Уизерспун вышла на дорожку в смелом платье