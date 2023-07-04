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В платье без бретелек и с мини-сумкой: Натали Портман на модном шоу в Париже

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1043
Время на прочтение
1 мин
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В платье без бретелек и с мини-сумкой: Натали Портман на модном шоу в Париже

Натали Портман / Фото: Getty Images

Натали Портман посетила шоу Christian Dior Haute Couture Fall/Winter 2023-2024 в рамках Недели моды в Париже.

42-летняя голливудская актриса продемонстрировала безупречный стиль в платье без бретелек с пышным подолом от Dior, украшенном абстрактным цветочным принтом и дополненным тонким ремешком на талии.

К образу Натали подобрала также мини-сумку молочного цвета и босоножки на шпильках в тон. На пальце у звезды сверкало золотое кольцо с рубином, волосы были уложены в мягкую укладку, а на лице был едва заметный очень естественный макияж.

Натали Портман / © Getty Images
Натали Портман / Фото: Getty Images

На показе в Париже Натали Портман появилась без своего мужа - 45-летнего Бенджамина Мильпье, которому приписывали роман с 25-летней активисткой по защите окружающей среды по имени Камилла Этьен. Поклонников пары взволновала новость об измене Бенджамина, но, говорят, Натали его простила. Пара воспитывает двоих детей – сына и дочь.

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Дата публикации
Просмотры
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