В платье без бретелек и с пушистой накидкой: Джулианна Мур появилась на красной дорожке в Лондоне

19 февраля в Великобритании состоялась 76-я церемония вручения наград премии BAFTA, где традиционно были определены лучшие фильмы 2022 года. Церемония прошла в Королевском фестивальном зале в лондонском Саутбэнк Центре.

Мероприятие посетило много звезд кино, публичных личностей и представитель королевской семьи. Также на красную дорожку вышла и американка Джулианна Мур.

Звезда продемонстрировала элегантный образ, который состоял из однотонного черного плиссированного платье от бренда Saint Laurent, у которого не было бретелек, а его юбку украшал высокий разрез сбоку.

Джулианна Мур / Фото: Associated Press

Образ оскароносная актриса дополнила украшениями из бриллиантов от Bulgari в виде змеи, а также нежными серьгами-пусетами. Также очень интересно смотрелась белая накидка из перьев, которую Мур носила приспущенной. Волосы актрисы были распущены и уложены в легкие волны.

Джулианна Мур / Фото: Associated Press

К слову, совсем недавно с участием Мур вышел новый психологический триллер "Аферисты", снятый сервисом Apple TV. В фильме она сыграла главную роль.

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