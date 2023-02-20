В платье без бретелек и с пушистой накидкой: Джулианна Мур появилась на красной дорожке в Лондоне

62-летняя звезда выбрала для мероприятия наряд от знаменитого Модного дома.
19 февраля в Великобритании состоялась 76-я церемония вручения наград премии BAFTA, где традиционно были определены лучшие фильмы 2022 года. Церемония прошла в Королевском фестивальном зале в лондонском Саутбэнк Центре.
Мероприятие посетило много звезд кино, публичных личностей и представитель королевской семьи. Также на красную дорожку вышла и американка Джулианна Мур.
Звезда продемонстрировала элегантный образ, который состоял из однотонного черного плиссированного платье от бренда Saint Laurent, у которого не было бретелек, а его юбку украшал высокий разрез сбоку.
Образ оскароносная актриса дополнила украшениями из бриллиантов от Bulgari в виде змеи, а также нежными серьгами-пусетами. Также очень интересно смотрелась белая накидка из перьев, которую Мур носила приспущенной. Волосы актрисы были распущены и уложены в легкие волны.
К слову, совсем недавно с участием Мур вышел новый психологический триллер "Аферисты", снятый сервисом Apple TV. В фильме она сыграла главную роль.
Читайте также:
- В платье с гламурным бантом: Джулианна Мур на премьере психологического триллера в Лондоне
- С декольте до пупка: Джулианна Мур на светской церемонии в Нью-Йорке
- В джинсах оверсайз и блейзере: стильная Джулианна Мур на улицах Нью-Йорка