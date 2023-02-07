В платье без бретелек и с леопардовым принтом: красивая Кэтрин Зета-Джонс на премьере фильма

Звезда сериала "Уэнсдей" - актриса Кэтрин Зета-Джонс - вышла на красную дорожку с мужем Майклом Дугласом и сыном Диланом в Лос-Анджелесе. Звезда посетила премьеру супергеройского фильма Marvel "Человек-муравей и Оса: Квантомания".

Для мероприятия 53-летняя актриса выбрала эффектное платье от бренда Carolina Herrera из межсезонной коллекции Pre-Fall 2023.

Наряд был в популярном фасоне для этого бренда - приталенный силуэт в виде футляра, отсутствующие бретельки и длинный шлейф от второй юбки-баски. Платье было выполнено из тяжелой жаккардовой ткани, а вышивка на ней была в виде леопардового принта.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Образ Кэтрин Зета-Джонс дополнила прической с прямыми волосами, черными лакированными туфлями с ремешками и довольно лаконичным макияжем. Сын и муж звезды надели костюмы и рубашки. Дочь Кэтрин на премьеру не пришла.

Кэтрин Зета-Джонс с мужем Майклом Дугласом и сыном Диланом / Фото: Associated Press

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