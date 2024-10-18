В платье без бретелек: звезда "Бумажного дома" презентовала новый сериал в Нью-Йорке

Звезда подчеркнула фигуру нарядом из текстурной ткани.
35-летняя испанская актриса и модель Урсула Корберо, наиболее известная по роли преступницы Токио в телесериале "Бумажный дом", посетила Нью-Йорк. Она блистала перед фотографами на премьере сериала "День шакала", в котором сыграла с Эдди Редмэйном.
Актриса покорила гостей мероприятия своим образом, поскольку надела довольно креативное платье от Alexander McQueen. Это было красное платье-бюстье прямого фасона и с высоким разрезом на юбке.
Дополнила наряд Урсула только бежевыми мюлями и роскошным колье на шее. Ее наряд и обувь привлекали внимание не только из-за цвета, но и из-за текстурной ткани из которой были сделаны.
Красный очень идет звезде и надевает она его не впервые. Напомним, что в августе она посетила Венецианский кинофестиваль. Урсула тогда надела винное платье с бахромой от бренда Bottega Veneta, которое было представлено в коллекции прет-а-порте осень-зима 2024.
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