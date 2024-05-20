В платье без бюстгальтера и в белых мюлях: Кейт Аптон сходила на вечеринку

31-летняя модель Кейт Аптон раньше часто снималась для журнала Sports Illustrated Swimsuit.

Модель и молодая мама позировала на красной дорожке светской тусовки, организованной Sports Illustrated Swimsuit Island в отеле и казино Seminole Hard Rock во Флориде.

Перед камерами фотографов Аптон появилась в платье джинсового цвета с огромным вырезом на спине, которое надела без нижнего белья. Кейт распустила белокурые волосы, надела серьги-висюльки с бриллиантами, сделала вечерний макияж, подчеркнув глаза и нежно-розовым блеском губы.

К наряду модель подобрала мюли. На фото видно, что Кейт стала на носочки, когда фотографировалась, видимо для того, чтобы быть еще выше. Вышло забавно.

Кейт Аптон / Фото: Getty Images

На этой же вечеринке появилась 70-летняя модель Кристи Бринкли. Она блистала в черном платье-миди в крупный белый горох.

Кристи Бринкли / Фото: Getty Images

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